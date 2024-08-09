На отремонтированной улице Речной в Брянске подрядчик устраняет недочёты

На улице Речной в Брянске подрядчик устраняет недочёты после ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В прошлом году компания «Брянскавтодор» по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировала улицу Речную в областном центре. Специалисты уложили асфальт, сделали тротуары, установили фонари, а также поставили ограждение и остановки общественного транспорта.

Глава Володарской районной администрации Светлана Бледнова, представители управления ЖКХ Брянска и подрядная организация «Брянскавтодор» провела на отремонтированной улице выездное совещание. На объекты выявили недочёты.

«Мы указали подрядчику на необходимость убрать оставшиеся строительные материалы, осуществить подсыпку грунтом предбордюрной части тротуара, а также выполнить асфальтирование примыканий проезжей части дорожного полотна к тротуару. В настоящее время замечания частично устранены», — уточнила Светлана Бледнова.