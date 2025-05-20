На площади Октябрьской революции в Брянске демонтируют старое покрытие. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске стартовал капитальный ремонт площади Октябрьской революции. За эту территорию в прошлом году проголосовали 25 тысяч жителей.

Подрядчик «СтройСервисТрейд» занимается демонтажом старой плитки. Также рабочие спилили аварийные тополя и выполнили санитарную обрезку нижних веток голубых елей. Уберут с площади только несколько аварийных деревьев.

«Парапеты вдоль площади сделают из цельного гранитного бордюра. Он будет нипочем детям, которые и после ремонта, наверняка, продолжат исполнять трюки на самокатах, используя поверхность для скольжения. Гранитная плитка после дефектовки будет использована повторно — ее уложат на укрепленное основание. Элементы, пришедшие в негодность — треснутые, со сколами — заменят новыми. Справа от цирка на месте пустыря появится автомобильная стоянка для посетителей», — уточнил директор по строительству «СтройСервисТрейд» Дмитрий Ефимов.

На площади появится восемь новых светильников, лавочки и урны. А в центре установят скульптуры — мальчик и девочка наблюдают за жонглирующим цирковым слоном.

Капитальный ремонт площади Октябрьской революции обойдётся в почти почти 75 млн рублей. Работы планируют закончить осенью.