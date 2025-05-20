На площади Партизан в Брянске рабочие приступили к ремонту фонтанов
На площади Партизан в Брянске рабочие приступили к ремонту фонтанов. Об этом сообщили в городской администрации.
Ремонт фонтанов стартовал на площади Партизан в Брянске. Ростовская фирма «Бласк» приводит в порядок сразу два сооружения, зеркально расположенные у входа в краеведческий музей. Подрядчик демонтирует старую облицовку, сделает новые бетонные стяжки и гидроизоляцию, а затем начнёт установку нового покрытия на стены. Система труб и насосов в фонтанах находятся в исправном состоянии.
Стоимость ремонта немногим превышает 3,8 млн рублей. Работы закончат в середине июня.
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