На площади Революции в Брянске появилась новогодняя «люстра»

В преддверье нового года Брянск продолжают украшать праздничными инсталяциями.

На площади Революции Брянска рядом с цирком на днях загорелась новогодняя люстра, которуж вручную сделали рабочие городского дорожного управления.

Как сообщает мэрия Брянска, люстра превышает 2 метра в высоту и 6 в диаметре. Для ее оформления рабочие использоали свыше 600 лампочек. Теперь фигура не только несет декоративную функцию, но и служит дополнительным источником освещения площали. Поскольку фигура под напряжением, дорожники не советуют приближаться к ней ближе, чем на 1 метр.

Продолжается украшение Кургана Бессмертия. Там рабочие вчера начаи ставить декоративные арки, которые обтянут светодиодной сеткой. После включения они образуют сверкающий коридор. По соседству у катка уже установлены фигурки персонажей мультфильма «Ну, погоди!», которых сообразно сезону обули в коньки.