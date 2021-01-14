На площади Тысячелетия в Трубчевске установили камеры благодаря прокуратуре

По информации прокуратуры Трубчевского района, система видеонаблюдения на площади Тысячелетия в Трубчевске находится в неисправном состоянии, что отрицательно сказывается на комплексной безопасности граждан.

Тогда прокурор обратился в суд с иском о понуждении администрации Трубчевского района оборудовать площадь системой видеонаблюдения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время обеспечено непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории площади.

Напомним, в Унече суд оштрафовал бывшего студента за дачу взятки.