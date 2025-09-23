На проспекте Московском в Брянске рабочие уложили новый асфальт и построили тротуары. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Фокинском районе Брянска завершается капремонт проспекта Московского. Подрядчик «Брянскавтодор» обновил три километра дороги от моста через Десну до путепровода.

Рабочие уложили новое покрытие на проезжую часть, заасфальтировали разделительную полосу, построили парковочные карманы для общественного транспорта и замостили плиткой посадочные площадки для пассажиров. В районе пересечения проспекта с улицей Шолохова появилась дополнительная полоса для движения машин. От путепровода до моста через Десну специалисты отремонтировали и построили новые тротуары.

Подрядчику предстоит завершить установку пешеходного ограждения и смонтировать остановочные комплексы.

Ремонт трёх километров проспекта Московского обошёлся в почти 95 млн рублей. Работы проходят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».