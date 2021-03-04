На пяти улицах в Советском районе Брянска появятся современные светильники

А на 33 улицах областного центра сделают ямочный ремонт.

В этом году в Советском районе Брянска капитально отремонтируют девять участков дорог, а на пяти улицах заменят имеющиеся уличные фонари современными светодиодными светильниками.

Как сообщает мэрия, замена освещения запланирована на проспекте Станке Димитрова, улицах Горького, Семашко и Степной и в переулке Осоавиахима.

В планах мэрии также ямочный ремонт 33 брянских улиц и благоустройство трех дворов — двух на улице Ромашина и одного на Карла Маркса.