На ремонт подземного перехода в Брянске требуется 26 млн рублей

На ремонт подземного перехода на пересечении проспекта Станке Димитрова и улицы Красноармейской в Брянске потребуется 26 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.
На состояние подземного перехода на пересечении проспекта Станке Димитрова и улицы Красноармейской пожаловалась жительница улицы Карачевской. Коллективную просьбу она озвучила главе администрации Брянска Александру Макарову на личном приёме.
Жители обратили внимание властей не только на неудовлетворительное состояние сооружение. Даже мусор и грязь в переходе никто не убирает.
«Уборку перехода необходимо производить в рамках его текущего содержания, независимо от того, был ремонт или нет. Чистота должна поддерживаться в каждодневном режиме», — обратился к коммунальным службам Александр Макаров
Проектно-сметная документация по ремонту перехода уже прошла экспертизу. На преображение потребуется 26 млн рублей. Городская администрация рассчитывает на помощь правительства Брянской области. А после получения денег, пройдут торги.
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