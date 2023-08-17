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На Славянском мосту в Брянске устанавливают фонари и наносят пластиковую разметку

2023, 17 августа 09:49 Общество
На Славянском мосту в Брянске устанавливают фонари и наносят пластиковую разметку
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На Славянском мосту в Брянске устанавливают светодиодное освещение и наносят термопластиковую разметку на асфальт. Об этом сообщили в городской администрации. 

В Брянске продолжают строить Славянский мост. Рабочие занимаются последней шестой опорой в русле Десны. Параллельно идут работы на уже готовых участках. Так дорожники устанавливают знаки и барьерное ограждение, укладывают решетки ливневой канализации.  С помощью специальной машины «Контур 700 ТП» на асфальт наносят разметку. При температуре + 210 градусов выдавливается термопластик на дорогу.

«Гарантийный срок разметки из термопластика – один год. Однако, по нашему опыту, даже при интенсивной нагрузке, такая разметка прослужит минимум два года», — рассказал начальник производственного участка дорожного управления Александр Землянко. 

Кроме того, на мосту рабочие заканчивают монтаж фонарей со светодиодными лампами.

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