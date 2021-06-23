На такси – дорого, в автобусе – обморок

О проблемах передвижения по городу сообщают брянцы в соцсетях.

Жители Брянска жалуются на невозможность ездить на общественном транспорте в условиях аномальной жары. Знойная погода установилась в начале этой недели и, по прогнозам синоптиков, продержится до конца июня. В частности, 23 июня столбик термометра остановился на отметке 35 градусов.

Однако это не сподвигло водителей муниципальных автобусов охлаждать салон. В такую жару они не включают кондиционеры, которые предусмотрительно встроены в машины. Особенно тяжело горожанам переносить поездку в транспорте в час пик. Привычно открытые окна и люки, которые распахиваются для проветривания, не приносят действенного результата. Причина, по которой не используются кондиционеры, неизвестна. Горожане предполагают, что система вентиляции в транспорте неисправна, хотя городские автопарки пополнились совсем недавно. Многие автобусы новые.

В маршрутках также душно. А передвигаться по областному центру на такси стало дорого. Сегодня в соцсетях появилась публикация скриншота цен на услуги таксистов. Подписчики отмечают, что стремительный рост цен связан с аномальной жарой.