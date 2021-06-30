На территории старого аэропорта в Брянске построят еще две школы

Строительство начнется через два-три года.

На территории старого аэропорта в Советском районе Брянска построят как минимум еще две школы, аналогичные уже открытой школе № 71 «Перспектива».

Как сообщает городская администрация, одну из школ планировали разместить по улице Степной. Впоследствии выяснилось, что территория состоит из четырех участков, два из которых находятся в федеральной собственности еще один – в частной.

В мэрии отметили, что проект планировки старого аэропорта по-прежнему предусматривает строительство двух аналогичных школ на 1225 мест с собственным стадионом. Ориентировочно, начало строительства намечено на 2023-2024 год.