На трассе Комаричи-Севск рабочие обустраивают обочины по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе на финишную прямую вышел капитальный ремонт трассы Комаричи-Севск. 5,4 километра дороги в порядок проводит подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой».

Специалисты уже уложили новое асфальтобетонное покрытие, а также заменили старое барьерное ограждение на новое. Рабочие обновили остановочные площадки и поставили два новых павильона для пассажиров.

В настоящее время подрядчик занимается обустройством обочин. В завершении ремонта на дорогу поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку со светоотражающими элементами.

Трассу обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».