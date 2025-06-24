На улице Арсенальской в Брянске временно организовали двустороннее движение
На улице Арсенальской в Брянске временно организовали двустороннее движение из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.
В Советском районе Брянска на улице Арсенальской временно организовано двустороннее движение. Оно действует от дома №6 по улице Арсенальской до улицы Калинина. Там будет разрешён спуск к набережной.Это связано с закрытием улицы Горького на время ремонта. Сотрудники дорожного управления города Брянска установили соответствующие знаки и нанесли разметку.