На улице Горького в Брянске подрядчик перенёс троллейбусную электрическую сеть и расширил дорогу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В Брянске на улице Горького продолжается капитальный ремонт. В настоящее время самые масштабные работы проходят на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина. Там рабочие завершают перенос большого количества подземных коммуникаций.

Проезжую часть от пересечения с проспектом Ленина и до улицы Карла Маркса подрядчик «Брянскавтодор» уже расширил до четырёх полос. Там уложен верхний слой асфальта и замощён плиткой новый тротуар. Вдоль дороги специалисты поставили электрические опоры. В ближайшее время на них установят светодиодные фонари.

На перекрёстке Горького и Луначарского подрядчик также расширяет дорогу. Рабочие возводят подпорную стену и строят тротуар. На крутом подъёме будет три полосы движения.

На пересечении улиц Горького и Калинина специалисты завершили перенос троллейбусной электрической сети и расширили проезжую часть.

Капитальный ремонт улицы Горького обойдется в почти 86 млн рублей. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».