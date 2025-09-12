Город32

На улице Горького в Брянске подрядчик перенёс троллейбусную электрическую сеть

2025, 12 сентября 17:39 Общество
На улице Горького в Брянске подрядчик перенёс троллейбусную электрическую сеть
Источник фото

На улице Горького в Брянске подрядчик перенёс троллейбусную электрическую сеть и расширил дорогу. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

 

В Брянске на улице Горького продолжается капитальный ремонт. В настоящее время самые масштабные работы проходят на участке от улицы Калинина до проспекта Ленина. Там рабочие завершают перенос большого количества подземных коммуникаций.

Проезжую часть от пересечения с проспектом Ленина и до улицы Карла Маркса подрядчик «Брянскавтодор» уже расширил до четырёх полос. Там уложен верхний слой асфальта и замощён плиткой новый тротуар. Вдоль дороги специалисты поставили электрические опоры. В ближайшее время на них установят светодиодные фонари.

На перекрёстке Горького и Луначарского подрядчик также расширяет дорогу. Рабочие возводят подпорную стену и строят тротуар. На крутом подъёме будет три полосы движения.

На пересечении улиц Горького и Калинина специалисты завершили перенос троллейбусной электрической сети и расширили проезжую часть.

Капитальный ремонт улицы Горького обойдется в почти 86 млн рублей. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Читайте также
Новую школу торжественно открыли в Брянске
12 сентября 15:30
Новую школу торжественно открыли в Брянске
Гвардейский мемориал благоустраивают в Брянске по инициативе жителей
12 сентября 09:02
Гвардейский мемориал благоустраивают в Брянске по инициативе жителей
Памятник жертвам фашизма в Брянске подрядчик отремонтировал раньше срока
11 сентября 16:31
Памятник жертвам фашизма в Брянске подрядчик отремонтировал раньше срока
На улице Суворова в Брянске появились тротуары
11 сентября 16:00
На улице Суворова в Брянске появились тротуары

Новости регионов

09.09.2025 16:24
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер
09.09.2025 16:21
Время добрых дел
Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность  фонда
09.09.2025 16:20
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
09.09.2025 16:18
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
09.09.2025 16:17
Новый учебный год – в новой школе
На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает
09.09.2025 16:16
Всё начинается с малого
Как меняется жизнь в смоленской провинции? В регионе преображаются не только крупные, но и небольшие города, такие, как Велиж. Позитивные изменения в облике населённого пункта в ходе рабочей поездки в муниципалитет отметил губернатор Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой также проверил результаты благоустройства ряда объектов. Итогами визита Василий Анохин поделился со смолянами.

Актуальные темы

Общество
Флирт вне закона: как брянский депутат хочет спасти семьи от коллег
Общество
Фильтр времени: как Брянск избавляется от водных проблем
Происшествия
Байкер насмерть разбился в аварии в Брянске
Лента новостей
Помощник машиниста пострадал при атаке дронов в Климово
Происшествия
Брянские полицейские задержали разрисовавших памятники на кладбище вандалов

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября
Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала «Любопытная Варвара» стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала «Любопытная Варвара. Второй сезон» (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

Более 100 профилактических мероприятий с детьми провели сотрудники брянского филиала «Россети Центр» в период летних каникул
Более 100 профилактических мероприятий с детьми провели сотрудники брянского филиала «Россети Центр» в период летних каникул

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги летней кампании по профилактики детского электротравматизма. В период длительных летних каникул энергетики организовали и провели для детей 103 урока электробезопасности.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику
Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику

Брянский суд обязал работодателя выплатить 250 тысяч рублей пострадавшему сотруднику. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика