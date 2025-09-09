На улице Городищенской в Брянске завершился капремонт

Улицу Городищенскую в Брянске подрядчик отремонтировал с недочётами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Городищенской. На дороге длинной около двух километров подрядчик заменил асфальтовое покрытие и построил тротуары. На семи новых опорах рабочие смонтировали 10 светодиодных светильников. Специалисты также сделали 10 искусственных неровностей, нанесли разметку и поставили 73 дорожных знака.

Работу подрядчика оценила комиссия во главе с руководителем администрации Бежицкого района Татьяной Гращенковой.

«Для того, чтобы мы приняли дорогу в эксплуатацию, подрядчику необходимо устранить недоработки, которые выявила наша комиссия. Некоторые съезды с проезжей части сделаны неправильно. Также рабочие должны убрать строительный мусор», — уточнила глава района.