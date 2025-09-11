На улице Комсомольской в Брянске расширили дорогу и построили тротуар

На улице Комсомольской в Брянске подрядчик расширил дорогу и построили тротуар за четыре месяца. Об этом сообщили в городской администрации.
В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Комсомольской. Почти полкилометра дороги от пересечения с улицами Союзной и Молодой Гвардии в поряд привёл подрядчику «Спектр Брянск Строй». На работу ему потребовалось четыре месяца.
Специалисты уложили почти 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и на новых тротуарах. На участке от пересечения с улицами Союзной и Кремлевской проезжую часть расширили до 10 метров. От улицы Молодой Гвардии до улицы Металлистов рабочие проложили ливневую канализацию. Освещают улицу полсотни столбов со светодиодными фонарями. С двух сторон дороги строители засеяли газоны.
Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия. Проверяющие предписали убрать строительный мусор и вырубленные деревья, а также сделать удобный для маломобильных пешеходов пандус на переходе у дома №31А.
Ремонт улицы Комсомольской обошёлся в 57 млн рублей. Его сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер
Время добрых дел
Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
Новый учебный год – в новой школе
На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает
Всё начинается с малого
Как меняется жизнь в смоленской провинции? В регионе преображаются не только крупные, но и небольшие города, такие, как Велиж. Позитивные изменения в облике населённого пункта в ходе рабочей поездки в муниципалитет отметил губернатор Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой также проверил результаты благоустройства ряда объектов. Итогами визита Василий Анохин поделился со смолянами.