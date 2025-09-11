На улице Комсомольской в Брянске расширили дорогу и построили тротуар

На улице Комсомольской в Брянске подрядчик расширил дорогу и построили тротуар за четыре месяца. Об этом сообщили в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Комсомольской. Почти полкилометра дороги от пересечения с улицами Союзной и Молодой Гвардии в поряд привёл подрядчику «Спектр Брянск Строй». На работу ему потребовалось четыре месяца.

Специалисты уложили почти 14 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и на новых тротуарах. На участке от пересечения с улицами Союзной и Кремлевской проезжую часть расширили до 10 метров. От улицы Молодой Гвардии до улицы Металлистов рабочие проложили ливневую канализацию. Освещают улицу полсотни столбов со светодиодными фонарями. С двух сторон дороги строители засеяли газоны.

Работу подрядчика приняла межведомственная комиссия. Проверяющие предписали убрать строительный мусор и вырубленные деревья, а также сделать удобный для маломобильных пешеходов пандус на переходе у дома №31А.

Ремонт улицы Комсомольской обошёлся в 57 млн рублей. Его сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».