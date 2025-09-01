На улице Куйбышева в Брянске подрядчик строит ливневую канализацию по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска продолжается капремонт улицы Куйбышева. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» обновит около двух километров дороги от улицы 3-го Интернационала до улицы Литейной.

Специалисты в настоящее время строят ливневую канализацию. На участке от улицы 3-го Интернационала до улицы Молодой Гвардии уже готово новое асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, на улице Куйбышева подрядчик обновит тротуары и поставит фонари со светодиодными светильниками. В завершении на проезжую часть рабочие нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами и поставят новые дорожные знаки.

Ремонт проходит по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».