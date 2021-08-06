На улице Медведева в Брянске вырубили деревья

В мэрии вырубку назвали вынужденным проектным решением.
На улице Медведева в Бежицком районе Брянска вырубили деревья. Как сообщает городская администрация вырубка связана с капитальным ремонтом улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».
Работы ведет ООО «Дубровский водоканал». Протяженность ремонтируемой дороги составляет чуть более 2 километров, здесь заменят асфальт, проложат тротуары и смонтируют освещение. Также на Медведева появится ливневая канализация протяженностью более 1,5 километра, призванная осушить знаменитую «вечную» лужу.
«К сожалению, в связи с необходимостью строительства ливневой канализации, расширения дороги пришлось убрать ряд деревьев. Это вынужденное проектное решение, без которого не удастся избавить жителей от уже ставшей легендарной лужи, а также решить проблему подъезда к детской больнице, гимназии, здесь есть участки, где автомобили разъезжаются с большим трудом», – пояснили в мэрии.
Подсадку деревьев на Медведева планируют провести накануне Дня города.
05.08.2021 10:40
Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года
ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в
04.08.2021 16:58
Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации
Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».
04.08.2021 15:11
Ни воздуха, ни воды
Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем! Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза
04.08.2021 15:00
Отступает, но не сдаётся
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом продолжает находиться в сфере пристального внимания медиков, эпидемиологов и всех смолян. О распространении коронавируса в регионе и темпах вакцинации от COVID-19 говорили члены администрации Смоленской области на очередном рабочем совещании, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского. Как рассказала вице-губернатор Полина Хомайко, несколько последних недель специалисты фиксируют в регионе снижение заболеваемости