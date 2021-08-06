На улице Медведева в Брянске вырубили деревья

В мэрии вырубку назвали вынужденным проектным решением.

На улице Медведева в Бежицком районе Брянска вырубили деревья. Как сообщает городская администрация вырубка связана с капитальным ремонтом улицы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Работы ведет ООО «Дубровский водоканал». Протяженность ремонтируемой дороги составляет чуть более 2 километров, здесь заменят асфальт, проложат тротуары и смонтируют освещение. Также на Медведева появится ливневая канализация протяженностью более 1,5 километра, призванная осушить знаменитую «вечную» лужу.

«К сожалению, в связи с необходимостью строительства ливневой канализации, расширения дороги пришлось убрать ряд деревьев. Это вынужденное проектное решение, без которого не удастся избавить жителей от уже ставшей легендарной лужи, а также решить проблему подъезда к детской больнице, гимназии, здесь есть участки, где автомобили разъезжаются с большим трудом», – пояснили в мэрии.

Подсадку деревьев на Медведева планируют провести накануне Дня города.