На улице Речной в Брянске делают ливнёвку

Ливневую канализацию делают рабочие на улице Речной в областном центре. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе Брянска начался долгожданный капитальный ремонт улицы Речной. Это одна из самых протяжённых магистралей города, которая соединяет Володарский и Фокинский районы. Подрядчик АО «Брянскавтодор» приведет в порядок более 5,6 километровый участок от привокзальной площади до моста через Болву.

В начале к работам приступил субподрядчик ООО «Водоканал Дубровский». Он прокладывает ливневую канализацию. Её длина составит 1 275 метров. Рабочие уже устанавливают одиночные ливнеприёмные колодцы для отвода воды с проезжей части. Уже смонтировано 16 из 45 штук.

«Работы осложняют многочисленные коммуникации, которые пролегают под обочиной дороги. Но мы стараемся работать аккуратно, чтобы не повредить ничего. Также работать приходится с оглядкой на большой поток машин — это также затрудняет маневрирование тяжёлой техники. Предположительно, на установку всех ливнеприёмных колодцев потребуется ещё около 10 дней», — отметил прораб «Водоканал Дубровский» Сергей Шулик.

В районе железнодорожного переезда платформы Мальцевской подрядчик установит светофор, а также расширит проезжую часть до трёх полос. От железнодорожного вокзала с левой стороны улицы Речной появится тротуар. Также улицу осветят 167 светильников.

На комплексное благоустройство улицы Речной выделено более 161 млн рублей.