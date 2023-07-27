На улице Снежетьский Вал в Брянске построили тротуар в ходе капремонта. Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства города.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Фокинском районе Брянска идет ремонт дороги на улице Снежетьский Вал. Подрядная организация ООО «СпектрБрянскСтрой» уже построила основание новых тротуаров для пешеходов. Специалисты занимаются устройством верхнего слоя покрытия автодороги.