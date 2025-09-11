На улице Суворова в Брянске появились тротуары

На улице Суворова в Брянске подрядчик построил тротуары по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Володарском районе Брянска капитально отремонтировали улицу Суворова. Подрядчик обновил дорогу от улицы Космонавтов до дома 1д по улице Димитрова. Участок проходит вдоль школы № 34.

Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие и построили тротуары. Старые светильники заменили на светодиодные. Также для безопасности школьников на улице сделали пешеходный переход и искусственную неровность.

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».