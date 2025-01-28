На улице Вильямса в Брянске построили канализацию. Об этом сообщили городской администрации.

На улице Вильямса в Советском районе Брянске подрядчик «ЛюксОйл-СервисБрянск» построил ещё один участок бытовой канализации. Рабочие проложили 800 метров труб, смонтировал 36 приемных колодцев и канализационную насосную станцию. Оттуда стоки будут подаваться в городскую сеть.

Строительство обошлось в 20,5 млн рублей. Жильцы нескольких десятков частных домов смогут пользоваться центральной городской канализации и не вызывать спецтехнику для откачки бытовых стоков.