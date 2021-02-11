На Ходаринке в Брянске пустят общественный транспорт

Движение организуют по кольцу.

Чиновники пообещали жителям Ходаринки организовать движение общественного транспорта.

Как сообщает городская администрация, работы начнутся в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отремонтированы будут дороги на центральных улицах микрорайона: Ольховской, Загородной и переулке Загородном.

После ремонта появится возможность открыть движение общественного транспорта, которое планируют организовать по кольцу. Сейчас, пояснили в мэрии, из-за состояния дорог сделать это невозможно.

Также на Ходаринке отладят наружное освещение, дополнительно установят около 30 светодиодных фонарей.

По итогам торгов капитальный ремонт улицы Ольховской и переулка Загородного выполнит ООО «Профдорстрой», ремонтом улицы Загородной займется ООО «СпектрБрянскСтрой».

Работы начнутся с наступлением сезона.