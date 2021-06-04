Начались авиаперелеты из Брянска в Геленджик

В пятницу первый рейс из Геленджика вылетел по расписанию, после чего брянские пассажиры смогли отправиться в обратном направлении.

На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы» В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами

Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В

В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана

83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.

13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту 13 июня 2021 года в селе Слободище Дятьковского района пройдет спортивный праздник, посвященный Дню России. В этот день в селе состоятся спортивные соревнования для всех желающих: гиревой спорт, перетягивание каната, семейные старты, силовое многоборье. Обширная развлекательная и концертная программа ожидают для всех присутствующих. Также в этот день пройдут соревнования по ралли-спринту Рост, организованные АСК Мастер.