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Начальник транспортного отдела мэрии Брянска проехал в автобусе зайцем

2021, 26 февраля 16:30 Общество
Начальник транспортного отдела мэрии Брянска проехал в автобусе зайцем
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Он решился на эксперимент ради просвещения горожан.

Начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков проехал в автобусе, не оплатив проезд.

На такой эксперимент он решился, чтобы проверить как быстро можно вывести транспортную карту из стоп-листа, сообщает мэрия Брянска.

25 февраля Игорь Чубчиков оплатил проезд двух человек картой, на которой не было денег. Терминал выдал ему два проездных чека.

Лишь через несколько минут, когда Чубчиков вышел из автобуса на следующей остановке, система обнаружила нехватку средств и заблокировала карту.

Вернувшись на рабочее место, чиновник пополнил счет. Карту разблокировали, после того как Чубчиков самостоятельно выполнил разблокировку на сайте оператора платежной системы АО «РИЦ».

Чтобы ускорить процесс, также можно позвонить оператору по телефонам: 8-800-222-33-50, 8-920-820-31-00 и 8-920-082-34-00.

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