Настоятель брянского храма привез посылки подразделениям «Север». Об этом сообщили в пресс-службе Брянской епархии.

Настоятель храма в честь святого мученика Иоанна Воина города Брянска иерей Константин Васильев посетил воинские подразделения армии «Север». Он побывал в нескольких опорных пунктах. Священник провёл таинства Исповеди и Причастия военнослужащих. Также он освятил военную технику и расположения подразделений.

Бойцам иерей раздал шевроны с изображением святого Георгия Победоносца и Архистратига Михаила, пояски «Живый в помощи», молитвословы, иконки и крестики. Он также передал подразделению походный иконостас. Привез священники гуманитарную помощь: микроволновую печь, бензопилу, маскировочные сети, окопные свечи, сапоги, термобелье, перчатки, толстовки, огнетушители, средства личной гигиены, медикаменты и продукты. А детские письма не оставили защитников равнодушным.