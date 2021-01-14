Навлинская прокуратура требует организовать транспорт между селами

В прокуратуру Навлинского района обратились жители села Глинное Навлинского района по вопросу отсутствия транспорта с районным центром.

В селе Глинное Салтановского сельского поселения Навлинского района проживает 62 человека, однако регулярное транспортное сообщение между данным населенным пунктом и районным центром отсутствует. Перевозка граждан по маршруту поселок Навля – село Глинное возможна лишь легковым такси.

Тогда прокурор в адрес главы администрации Навлинского района внес представление, в котором потребовал организовать транспортное обслуживание населения.