Названы самые криминальные районы Брянска и области

По числу преступлений лидирует Володарский район областного центра.

В прокуратуре Брянской области проанализировали состояние преступности за январь-сентябрь 2021 года. За это время в регионе зарегистрировано 10 964 преступления. В целом уровень преступности снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом выше среднеобластного уровень преступности зарегистрирован в семи районах: в Володарском, Советском и Фокинском районах Брянска, а также в Рогнединском, Суражском, Карачевском и Севском районах области.

Самый низкий уровень преступности – в Красногорском, Мглинском, Клетнянском и Навлинском районах.

Рост подростковой преступности наблюдается в Бежицком и Советском районах Брянска и в Жуковском, Дубровском, Выгоничском, Стародубском, Брянском и Комаричском районах.