Названы самые преступные «пьяные» районы Брянской области

Число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, выросло в четырех районах.

Прокуратура Брянской области проанализировала статистику преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения за январь 2021 года.

В Брянске зарегистрировано 196 таких преступлений – на 3,4% меньше, чем в январе прошлого года.

При этом, несмотря на снижение количества «пьяных» преступлений по области в целом, в отдельных районах наблюдается их рост. Лидируют Навлинский, Злынковский, Дубровский и Погарский районы.

Основная доля зарегистрированных преступлений под градусом приходится на кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабежи.