Более 15 тыс литров контрафактного алкоголя изъяли брянские полицейские

В минувшем году стражи порядка Брянской области изъяли более 15 тысяч литров немаркированного спиртного. Об том рассказали в региональном УМВД.
Сотрудники Управления МВД России по Брянской области в прошлом году выявили 697 фактов незаконного оборота алкоголя. 364 административных протокола правоохранители составили за незаконную продажу спиртного. За повторные правонарушения по 137 эпизодам возбуждены уголовные дела.
Кроме того, 23 уголовных дела возбуждены по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования товарного знака. Стражи порядка изъяли более 15 тысяч литров контрафактного спиртного. 42 человека стали фигурантами уголовных дел
Уже в этом году брянские следователи возбудили два уголовных дела за хранение и контрафактного спиртного в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято 11 500 литров алкоголя более чем на 9 миллионов рублей.
14.01.2023 16:37
Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году
В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,
13.01.2023 11:49
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
12.01.2023 16:17
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве