Более 15 тыс литров контрафактного алкоголя изъяли брянские полицейские

В минувшем году стражи порядка Брянской области изъяли более 15 тысяч литров немаркированного спиртного. Об том рассказали в региональном УМВД.

Сотрудники Управления МВД России по Брянской области в прошлом году выявили 697 фактов незаконного оборота алкоголя. 364 административных протокола правоохранители составили за незаконную продажу спиртного. За повторные правонарушения по 137 эпизодам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, 23 уголовных дела возбуждены по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции и незаконного использования товарного знака. Стражи порядка изъяли более 15 тысяч литров контрафактного спиртного. 42 человека стали фигурантами уголовных дел

Уже в этом году брянские следователи возбудили два уголовных дела за хранение и контрафактного спиртного в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято 11 500 литров алкоголя более чем на 9 миллионов рублей.