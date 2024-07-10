Незаконный ларёк демонтировали в Брянске

Незаконный ларёк, торгующий овощами без документов, демонтировали на улице Авиационной в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Специалисты Советской районной администрации и судебные приставы провели рейд на улице Авиационной. Здесь без разрешения городских властей гражданин разместил палатку, где продавал овощи и фрукты. Коммерсант неоднократно получал штрафы за незаконную торговлю, но тот их не оплачивал. Долг превысил 200 тысяч рублей.

Чиновники и полицейские доставили нарушителя в суд. Там его признали виновным в неуплате штрафа и арестовали на четверо суток. На имущество бизнесмена наложили арест. Палатку демонтировали.

«Если кто-то думает, что имеет право самовольно «захватывать» городские земли, вести незаконный бизнес и ему за это ничего не будет, то это заблуждение. Всё должно быть официально: оформляйте, пожалуйста, документы, получайте разрешения, покажите, что ваша продукция безопасна для людей, и работайте спокойно. Бизнес должен быть законопослушным», — подчеркнул заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков.