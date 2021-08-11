Николай Валуев побывал в новой школе в Навле
С 1 сентября дети будут учиться в современной школе.
Депутат Государственной думы Николай Валуев в соцсетях поделился положительными эмоциями, которые он получил при посещении новой школы в Навле Брянской области.
Ранее, на одном из личных приемов граждан ему сообщили, что району срочно нужно новое учебное заведение, так как один из корпусов образовательного учреждения пострадал во время пожара. Также у детей не было хорошего спортзала, а пищеблок был в другом здании.
За год возвели новую двухэтажную школу с большим спортивным залом, своим пищеблоком и спортивной площадкой. Современное учебное заведение рассчитано на 130 учеников.
Уже 1 сентября дети пойдут в новую школу.
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