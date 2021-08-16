Николай Валуев возложил цветы к Аллее Героев в Карачеве

Депутат Государственной Думы почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

15 августа город Карачев отмечает 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Почтить память павших героев и возложить цветы к Аллее Героев и памятнику «Танк Т-34» приехал Николай Валуев.

Также депутат Госдумы в соцсетях рассказал, что в этот день открылось множество художественных фотовыставок, где ему удалось побывать. Свои работы выставляли карачевские мастера и воспитанники детской школы искусств.

Николай Валуев отметил, что молодежь очень талантлива, их удивительной красоты работы не оставят равнодушным никого.