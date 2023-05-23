«Ночь музеев» прошла на брянской «Партизанской поляне»

В брянском мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошла «Ночь музеев». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» стал участником международной акции «Ночь музеев». Для посетителей комплекса весь вечер работали интерактивные площадки.

Так, на площадке «История и истории» родители с детьми смогли рассказать о своих героях Великой Отечественной войны, а также пройти тест в честь 80-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

На площадке «Минное поле» можно было проверить свою ловкость и почувствовать себя сапером. Также посетители поиграли в «Партизанские шашки» и узнали, как делали фигуры в годы войны.

А печеная картошка и жареный на костре хлеб, а также песни под гитару стали приятным сюрпризом для посетителей. Самые активные участники получили памятные призы.