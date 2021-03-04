Новая котельная на улице Вали Сафоновой в Брянске заработает уже весной

Строительство современной блочно-модульной котельной идет ударными темпами.

На улице Вали Сафоновой в Брянске активными темпами строят современную блочно-модульную котельную.

Как сообщает правительство Брянской области, сдать ее в эксплуатацию планируется уже весной.

Новая котельная будет обеспечивать теплом двадцать многоэтажек, три детских сада и еще несколько учреждений. С началом ее работы вероятность перебоев с отоплением станет меньше.

Ранее в Брянске было введено в строй несколько новых котельных. В частности, новые котельные стали альтернативой ведомственным, которые прежде отапливали городские объекты, но затем это и само их содержание стало невыгодным их собственникам.