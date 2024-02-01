Новая система поддержки спортсменов появится в Брянской области по поручению губернатор региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Брянский губернатор Александр Богомаз поручил разработать программу поддержки спортсменов по аналогии с действующей в Гомеле. Там 150 лучших спортсменов за выдающиеся результаты в течение года получают ежемесячную стипендию от облисполкома.

По такому же принципу каждая брянская федерация по своему виду спорта будет представлять кандидатуры. Согласовывать их будет специальная комиссия.