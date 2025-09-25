Новая скульптура князя Романа Брянского появилась в парке Брянска

Новая деревянная скульптура князя Романа Брянского появилась в парке Брянска. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске кипит работа над новой скульптурой князя Романа Брянского. Весной на площадку у летней эстрады привезли из брянского леса ствол дуба. Древесина подсохла, и скульптор Андрей Вишневский начал вырезать образ легендарного земляка. Завершить работу он планирует до конца года.

«Новая скульптура не станет точной копией знакомой посетителям парка фигуры. Это новое видение облика князя Романа Брянского», — уточнил директор Брянского городского объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин.

Старую скульптуру Романа Брянского в 1978 году сделал из дуба резчик по дереву Вячеслав Орлов. За полвека древесина пришла в негодность.