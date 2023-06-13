Новорождённых поздравили в Брянске в День России

В Брянске поздравили мам малышей, родившихся в День России. Об этом сообщили в городской администрации.

Праздничная акция прошла в акушерском корпусе Брянской городской больнице №4. Там поздравили мам малышей, родившихся в День России. Подарки организовал комитет по делам молодёжи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.