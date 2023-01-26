Новую школу за полтора млрд рублей начали строить в Брянске

В областном центре рабочие приступили к строительству новой школы за полтора млн рублей. Об этом в своих соцсетях рассказал глава горадминистрации Александр Макаров.

На улице Флотской в Брянской начали строительство новой школы. Оно рассчитано на 1 225 мест. Учреждение постоят по по типовому проекту школ №71 и №72 в Советском районе.

«Контракт на строительство школы по улице Флотской заключен в начале января с ООО «Стройдело». Этот же подрядчик возводил две вышеуказанные школы. Сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы: разбивка осей здания на местности, очистка территории и другие. Стоимость объекта — почти 1,5 млрд рублей», – сказал Александр Макаров.