Новую улицу в Брянске достроят в следующем году

Новую улицу имени Ильи Иванова в Брянске достроят в следующем году. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске на территории старого аэропорта строят улицу имени Ильи Иванова. Она начинается на пересечении с улицей Объездной и завершится в районе пересечения улиц Бежицкой и Степной. Протяжённость дороги составляет 2,4 километра. С обеих сторон и посередине сделают кольцевые транспортные развязки.

Под дорогой рабочие уже проложили 2, 8 километра ливневой канализации, а также установили 61 магистральный колодец. На полукольце по улице Объездной и съездах уже уложили 6 200 квадратных метров асфальта. На улице поставили 18 электроопор и на них смонтирован 31 фонарь.

На улица Ильи Иванова будет четыре полосы для движения, заездные карманы для общественного транспорта, широкие тротуары и велодорожка. Площадь асфальтирования улицы превысит 50 тысяч квадратных метров. Сдать в эксплуатацию её планируют в 2024 году.