Новый автоклуб прибыл в Злынковский район

Новый автоклуб, купленный по нацпроекту, прибыл в Злынковский район. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Брянской области закупают автоклубы. Они нужны для проведения выездных концертов в отдалённых селах и деревнях. В специальном автомобиле есть световое, проекционное и звуковое оборудование, спутниковая антенна, места для перевозки артистов.

В регионе уже есть три автоклуба и они активно используются учреждениями культуры. В этом году ещё один «клуб на колёсах» поступил в Злынковское культурно-досуговое объединение.