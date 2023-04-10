Новый детский сад на 200 детей открыли в Почепе

Новый детский сад на 200 детей торжественно открыли в Почепе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

В городе Почеп завершилось строительство нового детского сада комбинированного вида №5 «Малыш». Учреждение сможет принять 200 малышей, в том числе 120 — в возрасте от полутора до трёх лет.

Детский сад «Малыш» стал участником федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Строительство обошлось в 199 млн рублей.

На торжественной церемонии присутствовали чиновники, педагоги и дети с родителями. Губернатор и спикер Брянской области, вместе с юными воспитанниками по традиции перерезали красную ленту. Руководитель подрядной организации вручил символический ключ от детсада «Малыш» его заведующей Ларисе Медведевой.

«Сегодня день рождения детского сада «Малыш» в Почепе, детского сада, который очень ждали местные жители и главные виновники этого торжества – дети. Они теперь с радостью будут ходить в новый детский сад», — подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз.

В новом дошкольном учреждении есть просторные группы, спальни и санузлы. Пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок и кабинет логопеда оснастили современным оборудованием. А на благоустроенной территории детсада сделали прогулочные площадки с игровыми элементами.