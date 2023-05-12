Новый микроавтобус поступил в Дубровскую спортшколу

На новом микроавтобусе спортсмены будут ездить на сборы и соревнования. Транспорт уже протестировали юные легкоатлеты.

Новый транспорт оснащен особо прочными ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС и тахографом. Он обошёлся в 3,4 млн рублей и куплен по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Дубровскую спортивную школу поступил новый микроавтобус отечественного производства на 16 посадочных мест. Он заменил старый, прослуживший более 10 лет.

Новый микроавтобус для юных спортсменов поступил в Дубровскую школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных

Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.

Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти» Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки