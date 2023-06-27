Новый мост строят в Фокино

С начала года оптический интернет от «Ростелекома» подключили почти четыре с половиной тысячи жителей Брянской области. При этом 60 % новых пользователей находятся за пределами региональной столицы. Больше всего новых абонентов — в поселке Суземка и селе Мартьяновка Клинцовского района.

27 июня 2023 года стартует Форум молодежного актива Обществ «Энергия русского духа» в Нижегородской области. В рамках мероприятия молодые специалисты из 20 филиалов энергокомпаний посетят знаковое для энергетиков место – площадку Шуховской башни на Оке. На Форуме энергетическую молодежь ждет насыщенная трехдневная программа: интеллектуальные, спортивно-патриотические и творческие сессии, соревнования в применении навыков нестандартного мышления и технической интуиции и, конечно же, активный отдых. «Первый слет молодых специалистов компаний мы проводим в Нижегородской области неслучайно. Её областной центр объявлен «Молодежной столицей России», поэтому с выбором площадки для первого и крупнейшего за всю историю нашей компании молодежного слета сомнений быть не могло. 2023 год объявлен в нашей компании «Годом молодого специалиста». Была проведена масштабная перезагрузка работы Советов молодежи во всех наших филиалах. Форум – доказательство того, что эта инициатива работает! Молодые лидеры уже показали себя ответственными, амбициозными и профессиональными работниками, которые прикладывают максимальные усилия для развития нашей компании, отрасли и страны в целом», – отметил Игорь Маковский.