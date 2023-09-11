Новый сезон открыли в Брянском театре кукол

52-ой театральный сезон открыли в Брянском театре кукол встречей с классиками. Об этом рассказали в региональном департаменте культуры.

52-ой театральный сезон стартовал в Брянском театре кукол. Для первых зрителей работники учреждения подготовили встречи с классиками. Посетители смогли сразиться в интеллектуальной дуэли с Пушкиным, пообщаться с героями его произведений. За знания классики русской литературы участники викторин получили памятные призы. А студия исторического танца «Аврора» познакомила гостей с танцами, популярными во времена Пушкина, Островского и Чехова.

В день открытия сезона также стартовал проект «Русская классика в театре кукол». В его рамках публику познакомят со спектаклями по произведениям российских классиков. Первым стал спектакль «Чехов. Медведь. Предложение» (12+) После этого зрителей пригласили поделиться впечатлениями, изучить сценографию спектакля, кукол. Зрители оценили игру актёров, владение куклами и музыкальность спектакля.