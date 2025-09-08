Новый сезон в Брянском театре кукол начался с премьеры детского спектакля. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Новый 54-й сезон стартовал в Брянском областном театре кукол. Для зрителей артисты подготовили новый спектакль «Приключения медвежонка Пуха и его друзей»( 0+).

В день премьеры в фойе театра прошла развлекательная программа «И снова здравствуйте!». Также юные зрители поучаствовали в беспроигрышной лотерее. Ребята такле познакомились и сфотографировались с молодой актрисой Екатериной Чистяковой и её кукольными героями.

Перед началом спектакля зрителей поприветствовал директор театра кукол Александр Тиняков. Он рассказал о планах на сезон и зачитал приветствие председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

Возрастные ограничения 0+