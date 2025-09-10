Новый спорткомплекс с бассейном построят в Новозыбкове за 380 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Новозыбкове полным ходом идёт строительство нового современного спортивного комплекса с 25-метровым бассейном. На это из бюджета Брянской области выделили свыше 380 млн рублей.

Подрядчик уже смонтировал металлические колонны и оштукатурил перегородки в административной части. Также смонтирована котельная.

В настоящее время специалисты монтируют ферм для кровли и стеновые панели. Также продолжается установка чаши бассейна.

Ход работ проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз во время поездки в Новозыбковский район.

«Темп работ оставляет желать лучшего — есть отставание от графика, нужно увеличить количество людей на объекте», – подчеркнул Александр Богомаз.