Новый туристический маршрут появился в Брянской области

Новый туристический маршрут «По дорогам Вщижского княжества» создали в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В рамках проекта «По дорогам Вщижского княжества» в регионе создан туристический маршрут. Он объединяет исторические и культурные памятники от села Овстуг до древнего Вщижа. На маршруте для туристов оборудованы благоустроенные места отдыха. Больше об истории древних мест можно узнать с помощью qr-кодов.

Новый туристический маршрут можно пройти пешком, или проехать на велосипеде или автомобиле. В кассе музея-заповедника «Овстуг» выдают буклеты, которые помогут не сбиться с пути.