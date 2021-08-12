Нуждающиеся в спецпитании дети получат его в школах и детсадах Брянской области

В рамках подготовки к новому учебному году приняты меры по обеспечению учащихся горячим питанием.

По словам председателя комитета областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмилы Журавлевой, есть случаи, когда дети с особенностями питания не получали необходимый рацион, – это несправедливо.

Роспотребнадзор разработал правила, которые устанавливают соответствующие требования к питанию в образовательных учреждениях.

Необходимые меры по обеспечению во всех школах условий для организации горячего питания учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями приняты. Для детей с особенностями питания рацион и специальное меню были разработаны под контролем медицинских работников.