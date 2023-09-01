Обновленное здание детсада открыли в Жуковке

Здание детсада «Родничок» после реконструкции открыли в Жуковке. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В преддверии начала учебного года в Жуковке открыли обновленный детский сад «Родничок». Здание было полностью реконструировано. Садик преобразился снаружи и внутри.

«Последний раз новый детский сад в Жуковке был построен и открыт еще в советские годы, поэтому крайне важна та работа, которую мы проводим сегодня, чтобы социальные объекты были доступны жителям не только областного центра, но и муниципальных районов», – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В санузлах, столовой, рабочих кабинетах, группах сделали качественный ремонт. Для воспитанников закупили новую мебель, спортивный инвентарь и развивающие игрушки. Также рабочие благоустроили и прилегающую территорию. На реконструкцию и полное оснащение из областного бюджета потратили более 280 млн рублей. В обновленный детский сад смогут ходить 172 ребенка.